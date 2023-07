Jorge Jesus recusa contrato longo na Arábia Saudita e define exigência

Jorge Jesus está perto de ser oficializado como novo treinador da Arábia Saudita, porém, as prioridades do técnico português não estão batendo com as ofertas dos sauditas.

Segundo informou o portal GOAL, o experiente técnico de 68 anos não pretende aceitar a proposta de três anos e estabeleceu um período entre os 8 e os 12 meses como o ideal para comandar a seleção que surpreendeu a campeã Argentina no Mundial do Qatar.

Jorge Jesus poderá receber cerca de 10 milhões de euros por ano (cerca de 50 milhões de reais) na Arábia Saudita, país onde joga o português Cristiano Ronaldo ao serviço do Al Nassr, algo que lhe permitiria passar a ser o treinador mais bem pago do mundo.

Após a passagem de uma temporada e meia pelo Benfica, Jorge Jesus assumiu o comando técnico do Fenerbahçe nesta temporada, tendo conseguido conquistar a Taça da Turquia, além do segundo lugar no campeonato.

