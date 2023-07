Steven Gerrard embarca na 'onda' e também vai rumar à Arábia Saudita

De acordo com o jornalista Marc Mechenoua, da Goal France, Steven Gerrard, ex-técnico do Aston Villa e do Rangers, está prestes a juntar-se à onda de jogadores e treinadores que se transferiram para a Liga Saudita nesta janela de transferências.

O capitão de longa data dos reds retomou as negociações com o Al-Ettifaq da Arábia Saudita nos últimos dias, com uma delegação saudita viajando até a Inglaterra para falar diretamente com o técnico de 43 anos, numa tentativa de finalizar a sua chegada.

Depois de ter sido noticiada a existência de conversações no início do mês, as últimas tentativas do clube parecem ter sido bem sucedidas e espera-se a confirmação nos próximos dias.

O Al-Ettifaq terminou em sétimo lugar numa divisão de 16 equipes na temporada passada, que foi alargada a 18 equipes para a nova temporada. Ao contrário do Al Ittihad, Al Ahli, Al Nassr e Al Hilal, o Al-Ettifaq não foi um dos clubes nacionalizados pelo fundo de investimento saudita (PIF) no início do mês.

