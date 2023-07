Piloto de apenas 18 anos morre após acidente na Bélgica

Dilano van't Hoff morreu, este sábado, vítima de uma acidente em pleno Fórmula Regional by Alpine (FRECA), no circuito de Spa-Francorchamps, palco do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1.

"Estamos muito tristes pelas notícias da morte de Dilano van't Hoff hoje em Spa-Francorchamp. Dilano morreu lutando pelo sonho de chegar ao auge do automobilismo. Tal como toda a comunidade do automobilismo, os nossos pensamentos estão com a sua família", pode ler-se na nota oficial da F1.

Stefano Domenicali