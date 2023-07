Cesc Fàbregas anuncia fim da carreira de futebolista

O espanhol Cesc Fàbregas anunciou este sábado, através das redes sociais, a retirada do futebol profissional.

O meia espanhol, cujo último clube foi o Como, confessou que "é com grande tristeza" que teve de se retirar dos gramados, recordando um percurso de 20 anos "cheios de sacrifício, dedicação e alegria".

"Aos meus adversários que tentaram derrotar-me, obrigado por me terem tornado mais forte. Já valeu mais do que a pena, com todas as grandes recordações e amigos que fiz pelo caminho", escreveu o agora ex-jogador, numa publicação na rede social Instagram.

Fàbregas revelou que não irá se afastar do futebol e que pela frente terá como missão "começar a treinar as equipes B e primavera do Como 1907".

"Esta encantadora equipe de futebol conquistou o meu coração desde o primeiro minuto e chegou até mim no momento perfeito da minha carreira. Vou agarrá-lo com as duas mãos", termina o ex-jogador espanhol.

Enquanto jogador, Cesc Fàbregas representou Barcelona, Arsenal, Chelsea, AS Mônaco e o Como. Ao longo da carreira, o ex-jogador, que representou a Espanha em 111 ocasiões, conquistou 16 troféus, entre eles uma Copa do Mundo (2010), dois Europeus (2008 e 2012), duas Premier League e uma La Liga.

