Mbappé quer o Real Madrid mas exige valores 'obscenos' aos merengues

O negócio Mbappé está longe de estar concluído. Apesar de as últimas declarações públicas do atacante do PSG apontarem para mais uma temporada em Paris, enquanto o Real Madrid já procura alternativas, a imprensa espanhola acrescentou, este domingo, mais uma peça ao puzzle.

Segundo revela o diário Marca, fontes internas do clube estão muito pessimistas quanto a uma transferência do craque francês já neste mercado de verão.

Este meio de comunicação explica que a chegada de Mbappé à capital espanhola não é uma possibilidade credível. A razão é que Kylian Mbappé está atualmente numa 'prisão dourada' e os merengues não têm condições para igualar o salário que recebe atualmente, nem o que pede aos clubes potencialmente interessados.

Segundo o diário Marca, Mbappé estaria exigindo 240 milhões de euros (cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais). Valor este que incluiria o bônus de assinatura e de um salário para as próximas temporadas. A este valor, há que acrescentar o montante da transferência a que o PSG teria direito.

