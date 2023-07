"Há duas semanas, acordei com 1 milhão de mensagens no meu celular"

David Beckham, coproprietário do Inter Miami, compartilhou sua visão sobre a significância da contratação de Lionel Messi para o seu clube.

Após o anúncio de Messi, no mês passado, de que se juntaria ao Inter Miami após o fim de seu contrato com o Paris Saint-Germain, Beckham discursou durante a conferência "Lessons in Leadership" (Lições de Liderança): "Há duas semanas, acordei com inúmeras mensagens em meu celular. Pensei: 'O que está acontecendo? Normalmente não recebo tantas mensagens assim'."

"De repente, ouvi que Leo tinha anunciado que viria para Miami. Obviamente, não foi uma surpresa para mim. Desde o início, sempre afirmei que se tivesse a oportunidade de trazer os melhores jogadores do mundo para Miami, em qualquer fase de suas carreiras, eu faria isso. Sempre me comprometi com nossos torcedores", enfatizou Beckham.

"Portanto, quando ouço que um dos melhores jogadores - se não o melhor jogador - que conquistou tudo em campo, continua sendo um grande jogador, ainda jovem e fazendo o que faz, quer jogar pela minha equipe, é um momento importante para nós", concluiu.

