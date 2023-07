Coritiba encerra jejum de quatro meses, vence Goiás e ajuda Corinthians

(UOL-FOLHAPRESS) - O Coritiba encerrou um jejum de mais de quatro meses sem vitórias, superou o Goiás fora de casa por 2 a 1 e conseguiu sua primeira vitória nesta edição do Campeonato Brasileiro. Alef Manga e Kuscevic marcaram para os visitantes, e Dodô diminuiu o placar para os mandantes no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia.

O resultado ainda deixa a equipe do interino Thiago Kosloski na lanterna da tabela com sete pontos, mas com chances de ultrapassar América-MG e Vasco na próxima rodada.

Os goianos, por outro lado, seguiram no Z4 com 11 pontos e ajudaram o Corinthians. O clube paulista terminou a rodada fora da zona de rebaixamento por estar um ponto à frente dos comandados de Armando Evangelista.

Os times voltam a campo no fim de semana. O Goiás encara o Santos, no domingo (9), longe de seus domínios. Um dia antes, o Coritiba recebe o América-MG no Couto Pereira.

GOIÁS

Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Willian Oliveira (Morelli), Guilherme Marques (Apodi) e Alesson (Palacios); Matheusinho (Dodô) e Matheus Peixoto (Philippe Costa). T.: Armando Evangelista

CORITIBA

Gabriel; Diogo Batista (Marcos Vinícius), Kuscevic, Thiago Dombroski (Henrique) e Jamerson; Matheus Bianqui, Andrey e Marcelino Moreno (Boschilia); Robson, Zé Roberto (Rodrigo Pinho) e Alef Manga (Kaio César).

T.: Thiago Kosloski

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)

Árbitro: Dênis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua (SP) e Thiaggo Labes (SC)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Matheus Bianqui, Andrey, Diogo Batista, Gabriel, Thiago Dombroski, Robson, Rodrigo Pinho, Thiago Kosloski, Luan Polli (CTB); Zé Ricardo, Bruno Melo, Alesson, Maguinho (GOI)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Alef Manga (CTB), aos 27 min do 1° tempo; Kuscevic (CTB), aos 42 min do 1° tempo; Dodô (GOI), aos 23 min do 2° tempo

