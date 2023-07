Raphinha cita choro de Tite e diz o que o técnico falou após queda na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Raphinha afirmou que Tite chorou após a eliminação da seleção na Copa do Mundo do Qatar e o que o treinador disse para os jogadores.

O atacante da seleção brasileira contou que todos choraram juntos e que o técnico deu o apoio que eles precisavam após a derrota.

Essa foi a primeira vez que o jogador do Barcelona falou sobre a eliminação do Brasil no último Mundial da Fifa.

"Dentro do vestiário, [Tite] abraçou todo mundo, chorou junto com a gente, saímos do estádio 3 horas depois do jogo direto para o hotel. Nas 3 horas depois do jogo, ele ainda estava chorando, mas tentava dar maior apoio pra gente", disse à Sportv.

"Tinha jogadores de 30 anos, mas de 20 também. Ele tentava passar tranquilidade pros mais jovens que teriam a oportunidade de disputar outra copa do mundo, e os mais velhos também", completou.

O Brasil foi eliminado pela Croácia nas quartas de final da Copa do Qatar. O confronto foi definido nos pênaltis e Marquinhos, ao lado de Rodrygo, foram os brasileiros que desperdiçaram suas cobranças.

O QUE MAIS RAPHINHA DISSE:

Derrota pra Croácia

"É a primeira vez que estou falando sobre Copa do Mundo depois da Copa. Dói, porque a gente sabe que tinha uma seleção incrível, um elenco bom, um treinador bom, sabe que tinha potencial de chegar longe e ganhar aquela Copa."Gol da Croácia

"No intervalo [da prorrogação contra a Croácia], a gente falou que era cabeça, ter inteligência e segurar o resultado. Se puder fazer mais um gol, faz. O gol que a gente levou tem muito o estilo brasileiro de ser, de ir pra cima fazer mais um gol. Não conseguimos fazer o gol e sofremos."

