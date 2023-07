Oficial: Paris Saint-Germain rescinde contrato com Christophe Galtier

O Paris Saint-Germain divulgou um comunicado oficial nesta quarta-feira confirmando a saída do treinador Christophe Galtier.

Após semanas de negociações, os campeões franceses anunciaram a rescisão de contrato com Galtier, que ainda tinha mais um ano com a equipe de Paris.

Contratado do Nice no verão passado, o treinador de 56 anos deixa o Paris Saint-Germain com um título de campeão e uma Supercopa da França conquistados na temporada passada.

O acordo ocorre no momento em que Luis Enrique, sucessor de Galtier, deverá ser apresentado à imprensa no Campus do PSG em Poissy nesta quarta-feira.

Leia Também: Flamengo e Athletico-PR reeditam na Copa do Brasil final da Libertadores de 2022