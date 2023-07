O que se sabe sobre caso de jogador de 19 anos encontrado esquartejado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As buscas pelos restos do corpo de Hugo Vinicius Skulny Pedrosa, jogador de futebol amador que tinha 19 anos e foi encontrado esquartejado na cidade de Sete Quedas (MS), foram encerradas. A morte do jovem foi confirmada após uma semana do seu desaparecimento.

O QUE SE SABE SOBRE O CASO

O jogador estava desaparecido desde 25 de junho. Gean, irmão de Hugo, afirmou que ele havia ido a uma festa na cidade paraguaia de Pindoty Porã, que faz fronteira terrestre com Sete Quedas, e que não voltou para casa.

A última notícia que a família teve de Hugo é que ele foi para a casa da ex-namorada. Na manhã do dia 25, o jogador chegou a pegar carona de moto com um amigo para voltar à sua cidade e passar na residência da ex.

Após uma semana desaparecido, o corpo do jovem foi localizado em pedaços no Rio Iguatemi, que fica a cerca de 15 km da cidade de Sete Quedas. Foi realizada uma operação conjunta entre Corpo de Bombeiros, Defron (Delecia de Repressão aos Crimes de Fronteira), patrulha rural e polícias Civil e Militar.

O jogador foi identificado por uma tatuagem que tinha no braço. Ao todo, oito partes do corpo do jogador foram recolhidas em trechos diferentes do rio, como parte da cabeça e do tórax, entre domingo (2) e segunda-feira (3). A identificação foi possível devido à uma tatuagem que o jovem tinha, no braço, em homenagem ao seu pai.

As buscas pelos restos do corpo do jogador foram encerradas nesta terça-feira (4), após os Bombeiros não encontrarem mais partes no Rio Iguatemi. Foram quase 10h de operação no Rio Iguatemi, sem novidades. A decisão do encerramento da busca foi tomada em conjunto pelo comando dos Bombeiros e os delegados da Polícia Civil responsáveis pelo caso.

EX-NAMORADA PRESA

Ex-namorada disse que jogador levou tiro de homem ao invadir quarto dela. Segundo informações da Folha de S. Paulo, Rubia Joice de Oliver Luvisetto, 19, foi presa na segunda-feira (3) e afirmou em depoimento que Hugo Skulny foi morto após ter invadido o quarto dela de madrugada do dia 25 de junho e ter levado um tiro de um outro homem que a acompanhava.

Danilo Alves Vieira da Silva, 19, teria sido o responsável pelos disparos. Rubia disse ter acordado com o jogador em sua casa e que teria tentado empurrá-lo para que ele fosse embora, mas foi surpreendida com os disparos de Silva contra o ex.

Outro homem, identificado como Maninho, também estava na casa no momento do crime. Ainda de acordo com o jornal, em depoimento à polícia, ele disse que foi ameaçado por Silva para tirar o corpo do jogador da casa. Usando o carro de Rubia, os dois teriam colocado o corpo na carroceria e o deixado no rio Iguatemi.

A polícia ainda não informou se Silva é considerado foragido e também não deu detalhes sobre o esquartejamento. Assim como Maninho, Rubia disse que foi ameaçada por Silva para que ficasse calada.

QUEM ERA HUGO SKULNY?

O jovem atuava pelos times de futebol e de futsal de Sete Quedas. Ele também jogava por outras equipes amadoras da região.

Hugo foi campeão de um torneio em abril e recebeu um cheque de R$ 5 mil. Ele venceu a etapa regional da Copa Integração, de futsal.

No ano passado, o jogador conquistou outros dois troféus representando a cidade. Ele foi campeão da primeira fase da liga Terrão MS e da Copa Conesul, ambas no futebol de campo.