Presidente do PSG fala sobre situação de Mbappé

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nasser Al Khelaïfi, presidente do PSG, aproveitou a entrevista coletiva de apresentação do técnico Luis Enrique, nesta quarta-feira (5), para mandar um recado a Mbappé.

Al Khelaïfi reforçou a postura adotada pelo PSG. Segundo o jornal L'Équipe, o clube indicou a Mbappé nesta semana que segue firme em seu plano: ou o atacante renova o contrato, ou poderá ser negociado.

"Isso é impossível": o presidente do PSG rechaçou a possibilidade de perder Mbappé de graça. O atacante do PSG só tem vínculo até junho de 2024, após recusar cláusula de renovação automática, e poderia assinar com qualquer clube a partir de janeiro do ano que vem.

Al Khelaïfi chamou Mbappé de "melhor jogador do mundo". Confira abaixo o que o mandatário do PSG falou sobre a situação de Mbappé.