Flamengo vira contra Athletico em casa e larga na frente na Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Flamengo venceu o Athletico-PR, de virada, por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (5), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Pedro, de pênalti, e Bruno Henrique marcaram para o Flamengo, enquanto Canobbio foi o responsável por anotar para o Athletico-PR.

Com esse resultado, no jogo da volta, o Flamengo joga por um empate. A decisão acontece na quarta-feira (12), na Ligga Arena, em Curitiba, às 21h30 (de Brasília).

Antes de decidir quem avança, a equipe carioca tem como próximo compromisso o duelo contra o Palmeiras, pelo Brasileiro, no sábado (8), às 21h (de Brasília), no Allianz Parque. Já o Furacão encara o Fortaleza, também pelo Brasileiro, mas no domingo (9), às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão.

FLAMENGO

Matheus Cunha; Wesley, Fabricio Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Victor Hugo (Bruno Henrique), Gerson, Everton Ribeiro (Luiz Araújo) e Arrascaeta (Thiago Maia); Pedro. T.: Jorge Sampaoli.

ATHLETICO-PR

Bento; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo; Madson (Khellven), Fernandinho, Erick (Cuello), Esquivel e Vitor Bueno (Christian); Canobbio (Léo Cittadini) e Vitor Roque (Thiago Andrade). T.: Wesley Carvalho.

Local: Estádio do

Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Público: 66.505 pessoas

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael da Silva Alves (RS)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Cartões amarelos: Bento, Thiago Andrade (CAP), Erick Pulgar, Wesley (FLA)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Canobbio (6'/1ºT), Pedro (9'/2ºT), Bruno Henrique (25'/2ºT)

