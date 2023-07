Veja a proposta que o Real Madrid pode apresentar por Mbappé neste verão

O futuro de Kylian Mbappé está mais uma vez incerto. Durante a apresentação de Luis Enrique, o presidente do PSG lançou um ultimato ao jogador francês, e na Espanha já se especula sobre um possível avanço do Real Madrid.

Segundo Josep Pedrerol, apresentador do programa El Chiringuito, o Real Madrid poderá apresentar uma proposta ao jogador francês neste mercado de verão. A fonte mencionou que o clube espanhol estaria disposto a oferecer cerca de 200 milhões de euros para garantir a contratação de Kylian Mbappé de forma imediata.

Vale lembrar que o internacional francês está no último ano de contrato com o PSG. Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube francês, deixou claro que o futuro de Mbappé terá duas possibilidades: ou ele renova nos próximos dias, ou será transferido imediatamente pelo clube.

Leia Também: Presidente do PSG fala sobre situação de Mbappé