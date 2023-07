Oficial: Alan Ruiz troca europeu Arouca pela segunda divisão do Brasil

O Sport Club do Recife anunciou oficialmente nesta quinta-feira a contratação de Alan Ruiz, que retorna ao Brasil após nove anos desde sua breve passagem pelo Grêmio.

O atacante argentino de 29 anos deixa o Arouca, clube europeu, para se juntar à segunda divisão do futebol brasileiro, focado na luta pela promoção à Série A, considerando a atual segunda posição de seu novo clube.

O contrato é válido até o final da temporada, com mais um ano de opção, após se destacar como um dos principais jogadores do Arouca no retorno às competições europeias.

Vale lembrar que Alan Ruiz chegou ao Arouca na temporada 2021/2022 e, depois de disputar apenas nove jogos, se destacou nesta temporada com quatro gols e cinco assistências em um total de 40 jogos sob o comando de Armando Evangelista, que recentemente se mudou para o Brasil para treinar o Goiás.

¡Bienvenido, Alan Ruiz! ??



Atenção, passageiros do Maior do Nordeste: tem mais um gringo na área, num voo direto rumo à Ilha do Retiro! Que seja uma caminhada vitoriosa: https://t.co/Z8kdeVmYk8 pic.twitter.com/z9j9r7WXrN — Sport Club do Recife (@sportrecife) July 6, 2023

