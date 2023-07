Mbappé sem meias palavras: "Champions? Perguntem aos responsáveis do PSG"

Kylian Mbappé foi eleito o melhor futebolista francês pela France Football e concedeu uma entrevista, publicada este sábado, na qual não deixa nada por dizer e onde até envia recados aos críticos.

"É muito simples. Eu sou competitivo e quando entro em campo é para ganhar. Não me interessa contra quem jogo, qual a camisa que tenho e onde estou. Não me conformo e só quero ganhar. Nunca estou satisfeito. Quero ganhar a Liga dos Campeões. Vou de férias, faço um reset, recupero as minhas forças e volto com a fome que todos conhecem", começou por dizer Mbappé, antes de ser questionado sobre os constantes fracassos do PSG na Champions.

"Não sei o que falta ao PSG para poder ganhar a Liga dos Campeões. Isso não é uma pergunta para mim. Tens de falar com as pessoas que constroem a equipe, que organizam o plantel e que construíram o clube. Eu apenas penso em fazer o meu trabalho da melhor forma possível. Fui o melhor jogador e o melhor marcador pelo quinto ano consecutivo na Ligue 1. Podia fazer melhor segundo os meus críticos. No futebol, por vezes, enfrentas aquilo que se chama o teto de cristal. É por isso que essa pergunta não é para mim, mas para quem está acima", afirmou o craque francês.

Mbappé entrou no último ano de contrato com o PSG e não tem intenção de renovar o mesmo. Ou seja, o PSG tem neste verão a derradeira oportunidade para fazer um encaixe financeiro com a saída do craque francês sob pena de vê-lo sair a custo zero no verão de 2024.

