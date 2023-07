Verstappen faz o melhor tempo e é pole na Grã Bretanha; Norris é 2º

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Max Verstappen, da Red Bull, fez o melhor tempo neste sábado (8) e largará na pole position do GP da Grã Bretanha de Fórmula 1. Essa é a sétima vez que o holandês vai largar na frente nesta temporada, quinta seguida.

Logo nos primeiros cinco minutos, Hamilton acabou rodando na pista e a bandeira amarela foi acionada por poucos segundos. O piloto britânico logo voltou a correr e não foi nem para os boxes. Faltando três minutos para o final, Kevin Magnussen parou na pista e a bandeira vermelha foi acionada. Ele disse no rádio que o carro tinha "simplesmente desligado". O dinamarquês deixou o veículo e saiu andando. Foram eliminados Magnussen, De Vries, Zhou, Gasly, Tsunoda e Perez.

Verstappen foi o mais rápido no Q2, fazendo 1min27s702. O início foi com voltas rápidas da maioria dos pilotos, que aproveitaram enquanto a pista não estava muito molhada. O piloto britânco estava na zona de eliminação até os cinco minutos finais da sessão, quando fez um volta muito boa e assumiu a ponta naquele momento, mas foi logo superado por Lando. Nos últimos segundos, Max fez a volta mais rápida do Q2. Foram eliminados Bottas, Sargent, Ocon, Stroll e Hulkenberg.

Verstappen seguiu com o melhor tempo no Q3, com 1min26s720. Com cinco minutos passados, os pilotos tinham feito voltas abaixo de 1min29s. Com isso passado, todos foram para os boxes e só retornaram para a pista faltando três minutos para o final. Nos segundos finais Norris chegou a assumir a liderança, mas Max fez ótima volta, que terminou com o cronômetro já zerado.

A décima corrida da temporada de Fórmula 1 acontece no circuito de Silverstone, em Northamptonshire, domingo (9), às 11h (de Brasília).

Como foi o TL3

Os primeiros 20 minutos foram alternância na liderança da sessão, que foi realizada às 7h30 (de Brasília). O treino começou com Verstappen logo assumindo a ponta, mas, pouco depois, Carlos Sainz fez uma volta melhor. Após passarem 10 minutos, Hamilton foi o piloto mais rápido, mas isso durou muito pouco, porque Leclerc acabou superando o piloto britânico.

Quando o treino estava prestes a bater meia hora, a chuva pegou mais força em Silverstone. Dessa forma, todos os pilotos foram para os boxes para trocar seus pneus. Com a mudança do composto, eles esperaram alguns minutos para que a pista ficasse realmente molhada para retornarem. A previsão é que o tempo fique oscilando durante todo o sábado. No final do TL3, as posições pouco se alteraram. Isso aconteceu muito por conta das condições da pista.Confira como ficou o grid de largada do GP da Grã Bretanha:

1 - Max Verstappen (Red Bull) - 1min26s720

2 - Lando Norris (McLaren) - 1min26s961

3 - Oscar Piastri (McLaren) - 1min27s092

4 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1min27s136

5 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1min27s148

6 - George Russell (Mercedes) - 1min27s155

7 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1min27s211

8 - Alexander Albon (Williams) - 1min27s530

9 - Fernando Alonso (Aston Martin) - 1min27s659

10 - Pierre Gasly (Alpine) - 1min27s689

11 - Nico Hülkenberg (Haas) - 1min28s896 (Q2)

12 - Lance Stroll (Aston Martin) - 1min28s935 (Q2)

13 - Esteban Ocon (Alpine) - 1min28s956 (Q2)

14 - Logan Sargeant (Williams) - 1min29s031 (Q2)

15 - Valtteri Bottas (Alfa Romeo) (Q2) - carro quebrou após o fim do Q1

16 - Sergio Perez (Red Bull) - 1min29s968 (Q1)

17 - Yuki Tsunoda (AlphaTauri) - 1min30s025 (Q1)

18 - Guanyu Zhou (Alfa Romeo) - 1min30s123 (Q1)

19 - Nyck de Vries (AlphaTauri) - 1min30s513 (Q1)

20 - Kevin Magnussen (Haas) - 1min32s378 (Q1)

Leia Também: De Gea anuncia que deixará o Manchester United após 12 temporadas