Arrascaeta estraga a festa do Palmeiras e garante empate do Flamengo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Palmeiras e Flamengo ficaram no empate em 1 a 1 neste sábado (8), pela 14ª rodada do Brasileiro. O jogo, no Allianz Parque, teve gols de Dudu, no primeiro tempo, e Arrascaeta, na reta final do jogo.

O Alviverde chega a 24 pontos, enquanto o Rubro-Negro vai a 26, assumindo momentaneamente a vice-liderança. Amanhã (9), o líder Botafogo enfrenta o Grêmio, terceiro colocado.

A partida foi paralisada duas vezes porque os jogadores sentiram em campo efeitos de gás de pimenta utilizado fora do Allianz Parque.

As equipes, agora, voltam as atenções para a Copa do Brasil. O Palmeiras enfrenta o São Paulo, e o Fla pega o Athletico-PR.

Na próxima rodada do Brasileiro, os paulistas vão ter o Internacional pela frente, já o time da Gávea terá o clássico com o Fluminense.

O JOGO

Em casa. O Palmeiras conseguiu "empurrar" o Flamengo e criar boas chances logo nos primeiros minutos da partida, explorando, principalmente, os avanços pelas alas. Matheus Cunha foi obrigado a fazer boas defesas. E foi nesta estratégia que o time de Abel Ferreira abriu o placar, com Dudu aproveitando rebote após cruzamento.

Dificuldade. O Rubro-Negro foi a campo com mudanças, tendo Luiz Araújo e Everton Cebolinha como pontos. Porém, encontrou dificuldades para sair da marcação adversária e dar continuidade às jogadas ofensivas. Próximo ao fim do primeiro tempo, a equipe de Sampaoli conseguiu um pouco mais de solidez e levou mais perigo ao adversário.

Mudança no cenário. Na volta do intervalo, Sampaoli "corrigiu" a rota e colocou Everton Ribeiro e Arrascaeta em campo. O Fla passou a ter mais posse de bola e conseguiu construir boas tramas no campo de ataque. Antes dominante, o Palmeiras passou a explorar mais as saídas em velocidade.

Empate. Foi justamente com Everton Ribeiro e Arrascaeta que o Flamengo conseguiu chegar ao empate

Jogo paralisado. A partida foi paralisada por duas vezes no primeiro tempo, quando jogadores começaram a sentir irritação nos olhos e na garganta. O goleiro Weverton foi o primeiro a acusar os efeitos, e logo foi seguido pelos demais jogadores no gramado. Segundo informações da transmissão do Premiere, a polícia usou bomba de efeito moral, spray de pimenta e jatos d'água em confusão no lado de fora do estádio.

LANCES IMPORTANTES

Pegou! Aos 2 minutos do 1º tempo, Dudu cruzou e Ayrtou Lucas cortou parcialmente. A bola bateu em Artur, e Matheus Cunha fez boa defesa.

Paralisado. Aos 16 minutos do 1º tempo, o jogo foi paralisado, após jogadores sentiram ardência nos olhos e dificuldade em respirar.

1x0. Aos 23 minutos do 1 tempo, o Palmeiras abriu o placar. Mayke cruzou e Rony cabeceou. Matheus Cunha defendeu e a bola tocou na trave. No rebote, Dudu bateu, o goleiro do Flamengo tocou, mas não evitou o gol.

Paralisado de novo. Aos 26 minutos do 1º tempo, a partida foi paralisada novamente, pelo mesmo motivo anterior.

Para fora. Aos 48 minutos do 1º tempo, Gerson finalizou da área. Pedro dominou no meio do caminho e bateu em cima de Weverton. No rebote, Cebolinha mandou por cima.

Defendeu. Aos 51 minutos do 1º tempo, Dudu levantou, Gustavo Gómez desviou e Luan finalizou. Matheus Cunha fez a defesa.

Pegou mal. Aos 3 minutos do 2º tempo, Ayrton Lucas acionou Gerson, que foi ao fundo e cruzou. Wesley chegou cabeceando, mas mandou para fora.

Nova defesa. Aos 34 minutos do 2º tempo, Ayrton Lucas cruzou e Bruno Henrique desviou de cabeça. Weverton pegou.

1x1. Aos 36 minutos do 2º tempo, Everton Ribeiro cruzou pela direita e Arrascaeta, de cabeça, empatou o duelo.

Anulado. Aos 49 minutos do 2º tempo, Murilo chegou a balançar a rede para o Palmeiras, mas foi marcado impedimento.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 1 FLAMENGO

Estádio: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA/ SC)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-FIFA/ PR)

Cartões amarelos: Mayke, Richard Rios (PAL); Victor Hugo, Ayrton Lucas, Fabricio Bruno (FLA)

Cartões vermelhos:

Gols: Dudu, do Palmeiras, aos 23'/1ºT; Arrascaeta, do Flamengo, aos 36'/2ºT

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Gómez, Luan e Piquerez; Gabriel Menino (Naves), Richard Ríos e Raphael Veiga (Fabinho); Artur (Murilo), Rony (Endrick) e Dudu (Luis Guilherme). Técnico: Abel Ferreira

FLAMENGO

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Victor Hugo (Henrique) e Gerson; Luiz Araújo (Everton Ribeiro), Cebolinha (Arrascaeta) e Pedro (Matheus França. Técnico: Jorge Sampaoli