Morreu Luisito Suárez, lenda de Inter e Barcelona e Bola de Ouro em 1960

Luis Suárez Miramontes, também conhecido como Luisito Suárez, morreu este domingo (9), vítima de doença, aos 88 anos. O antigo meia espanhol surgiu no Deportivo, antes de ser transferido para o Barcelona, onde ganhou outra dimensão. Em 1960 venceu a Bola de Ouro, atribuída pelos franceses da France Football. E até ao momento, continua sendo o único jogador espanhol a conseguir tamanha distinção.

Também conhecido como o 'Arquiteto', Luisito Suárez protagonizou em 1961 a maior transferência de todos os tempos até então, no valor de 250 milhões de liras, acompanhando o treinador Herrera para a Inter de Milão.

Com a camisola do clube italiano conquistou por três vezes o campeonato, duas vezes a Taça dos Campeões e vence também a Taça Intercontinental, em 1964 e 1965.

Nota, ainda, para o percurso na seleção de Espanha, onde ajudou a conquistar a Euro'1964, em casa, vencendo a final em Madrid. Apesar de não ter marcado qualquer gol, Luisito Suárez foi considerado o melhor jogador da competição.

No verão de 1970 acabaria por deixar a Inter, mudando-se para a Sampdoria, também na Itália, onde terminou a carreira três anos depois.

A Inter já reagiu à morte de Luisito Suárez, recordando o "talento único" que "elevou as cores da Inter ao topo de Itália, da Europa e do Mundo".

A unique talent and an Inter great.

Grande Inter's number 10 who took our colours to the top of Italy, Europe and the World.



"If you don't know what to do, give the ball to Suarez."

