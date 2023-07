"Antes de me aposentar, gostaria de ganhar um campeonato com o Rosario"

Oficializado como reforço do Benfica, Ángel Di María aproveitou o tempo livre para responder às perguntas de alguns torcedores no aplicativo The Residency.

Ainda de férias, já que só se apresenta nos trabalhos de pré-temporada do Benfica no próximo dia 11 de julho, o argentino falou sobre a grande recepção que teve no Estádio da Luz.

"Estou muito feliz por estar de volta ao Benfica. É muito bom voltar ao meu primeiro clube na Europa, fui muito feliz aí. Estou aproveitando os últimos dias de férias com a família e amigos", afirmou o argentino, que se encontra descansando em Ibiza.

Di María confirmou ainda que tem como objetivo voltar ao Rosario Central, clube que o formou antes de rumar à Europa.

"Antes de me retirar, gostaria de ganhar um campeonato com o Rosario Central, um objetivo que está pendente", prosseguiu, descartando a presença no Mundial'2026.

"Não me parece que estarei no próximo Mundial, há jovens jogadores que nos irão representar como sempre e dando tudo", finalizou.

