Gerrard aborda mudança para Arábia Saudita: "Quero fazer parte disto"

À semelhança de outros grandes nomes do futebol mundial, tanto no que toca a jogadores como treinadores, Steven Gerrard decidiu abraçar o projeto do Al-Ettifaq e, este domingo, explicou como correu a sua mudança para a Arábia Saudita.

"Penso que o clube [Al-Ahli] está idenficado com o que temos de fazer juntos, com um apoio fantástico dos torcedores. Estamos todos alinhados, mesmo com uma possível mudança de presidente", começou por dizer em declarações citadas na Sky Sports.

"São todos ambiciosos e há pessoas muito boas a dar o seu esforço para o sucesso do clube. Portanto, quero fazer parte disto, desta cultura", acrescentou em seguida.

"Assim que cheguei à Arábia Saudita percebi que tinha pela frente um real sentimento de família e todos me fizeram sentir muito bem", afirmou.

O antigo jogador do Liverpool passou pelo comando técnico de Rangers e Aston Villa antes de rumar ao campeonato saudita.

