PSG cada vez mais perto de 'despachar' (definitivamente) Icardi

O ciclo de Mauro Icardi no PSG está muito perto de chegar ao fim. O atacante argentino vai se mudar, de forma definitiva, para o Galatasaray, clube no qual atuou por empréstimo na temporada passada, a troco de 10 milhões de euros, revela Fabrizio Romano este domingo.

As negociações entre PSG e Galatasaray estão ocorrendo em Paris, na França, e já haverá 'luz verde' para que o contrato entre as partes seja assinado. Por sua vez, Icardi também já aceitou o vínculo proposto pelos turcos que ajudou a ser campeão na última temporada com 23 gols e oito assistências em 26 jogos.

O PSG está prestes a resolver um dos casos mais complicados do plantel, uma vez que Icardi estava fora das contas do novo treinador Luis Enrique. De resto, a estadia do jogador argentino no Parque dos Príncipes ficou mais marcada por acontecimentos fora de campo do que pelos gols marcados.

Galatasaray are closing in on Mauro Icardi deal, here we go! ???



Agreement now in place as Paris Saint-Germain are set to give the green light, club sources confirm — waiting for the documents.



Icardi already agreed personal terms.



Fee around €10m, as l’Équipe called. pic.twitter.com/c0m5qCP75Q