"É uma vergonha o comportamento de Mbappé depois de ganhar 300 milhões"

As críticas dirigidas a Kylian Mbappé são numerosas e até mesmo Paolo Di Canio não fica indiferente à situação do atacante francês no PSG. Em declarações à Sky Sport Italia, o ex-jogador do West Ham e Lazio não economiza nas críticas a Mbappé.

"Podemos julgar os erros do PSG, digo isso sinceramente, mas também precisamos falar sobre a indecência desse rapaz. Ele se aproveitou da situação no ano passado e agora está fazendo o mesmo, ameaçando sair de graça no próximo ano", afirmou Di Canio, conforme citado pelo Mundo Deportivo, continuando.

"É uma vergonha que Mbappé se comporte dessa maneira depois de ganhar 200 (RS 1.100 bi) ou 300 milhões de euros (R$ 1.600 bi) Os torcedores, o clube e a honra não podem ser comprados, nem mesmo com dois bilhões de euros. Ele não respeita nada disso", enfatizou o polêmico ex-jogador italiano.

