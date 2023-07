Xavi teia 'barrado' eventual volta de Neymar ao Barcelona

Xavi Hernández teria recusado a possibilidade de Neymar retornar ao Barcelona, clube do qual saiu em 2017 para assinar com o PSG. A informação foi divulgada pelo Mundo Deportivo, que revela os dois principais motivos para essa decisão.

Primeiramente, e fora do controle do treinador do Barcelona, estava a questão financeira, uma vez que o clube está sendo pressionado pela UEFA devido ao fair play financeiro.

Além disso, a direção do Barcelona consultou Xavi, que descartou definitivamente o eventual retorno de Neymar. O Mundo Deportivo explica que não se trata da qualidade do jogador brasileiro, mas Xavi prefere preservar o bom ambiente que existe no vestiário, considerando que Neymar poderia ser um ponto de instabilidade e divisão no grupo.

Adicionalmente, o Barcelona também já teria assegurado a contratação de Vítor Roque do Athletico Paranaense, o que significa que a vaga para uma posição no ataque já estaria preenchida.

