Técnico de seleção da Copa feminina é investigado por dormir com jogadoras

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O técnico Bruce Mwape, da seleção feminina de Zâmbia, está sendo investigado por supostamente dormir com jogadoras. A investigação teve início em setembro de 2022, quando a Associação de Futebol de Zâmbia deu início ao processo após alegações de abuso sexual no futebol feminino local.

"Se ele [Mwape] quer dormir com alguém, você tem que dizer sim. É normal que o treinador durma com os jogadores da nossa equipe", disse uma jogadora que não quis ser identificada ao jornal "The Guardian".

Uma outra fonte do jornal alega que as jogadoras têm sido ameaçadas pelas denúncias, mas não pelo treinador. A pessoa diz que a federação local quer manter uma 'boa imagem'.

"Elas estão sendo ameaçadas com ações punitivas se ousarem dizer algo sobre o que aconteceu. A federação está fechando os olhos porque as mulheres tiveram bons resultados. É a sua forma de mostrar ao público e às autoridades o sucesso e uma boa imagem. Mas nos bastidores, é muito feio", diz uma outra pessoa, que também não se identificou.

A Fifa foi procurada pela Associação de Futebol de Zâmbia e também está envolvida no processo, acompanhando o caso de perto, segundo o "The Guardian". A entidade, no entanto, optou por não se manifestar sobre o assunto.

Além de Mwape, Kaluba Kangwa, técnico da categoria sub-17 de Zâmbia, também está sendo investigado.

ZÂMBIA NA COPA DO MUNDO FEMININA

Zâmbia vai disputar a sua primeira Copa do Mundo feminina na história a partir deste mês de julho.

A seleção africana está no Grupo C do Mundial, ao lado de Espanha, Japão e Costa Rica.

A estreia de Zâmbia está marcada para o dia 22 de julho, quando o país enfrenta o Japão, às 4h (de Brasília), na Nova Zelândia.