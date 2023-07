Dodô chega em Santos para exames e assinatura do contrato

SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Santos está acertado com o lateral Dodô. O jogador chegou hoje na cidade para exames e assinatura de contrato.

Só faltam os exames para que o lateral firme contrato com o time paulista. Fora dos planos do Atlético-MG, o jogador já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube.

Seu vínculo com o Santos será até 2025. Essa será a segunda passagem de Dodô no Santos, a primeira foi em 2018.

O Santos negociou com o Galo a liberação imediata por Dodô, que chega com status de titular. Sem opções para a lateral, a direção prioriza reforçar o setor.

Além de um lateral-esquerdo, o Peixe quer zagueiro, lateral-direito, meio-campista e atacante de velocidade. Rodrigues e Cristian Espinoza, do San José Earthquakes, são dois dos nomes na mira.