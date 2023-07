Jogador de basquete Marcelinho Huertas tem casa assaltada na Espanha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A residência de Marcelinho Huertas em Tenerife, na Espanha, foi roubada na madrugada desta segunda-feira (10). Huertas relatou o assalto em vídeo publicado no seu perfil no Instagram. A polícia foi acionada enquanto o crime ocorria, através de sistema de segurança, mas não chegou a tempo para impedir a fuga com bens.

Os ladrões entraram na residência pela janela do quarto dos filhos de Huertas, relata o jogador de basquete. "Não sei nem como tiveram o tempo e a capacidade de fazer antes que a polícia chegasse e tomasse alguma atitude", afirmou o atleta.

Huertas disse que perdeu itens de valor sentimental. Entre os objetos mencionados, estão a aliança de casamento com a esposa Graziella e três relógios que ganhou por títulos da Liga ACB, o campeonato espanhol de basquete.

O brasileiro pede ajuda para encontrar os assaltantes. "Conto com a força da Polícia de Tenerife para recuperar meus pertences e sobretudo colocar essa gente onde merecem", escreveu Huertas.

CARREIRA NO BASQUETE ESPANHOL

O armador está há quatro temporadas no Lenovo Tenerife. Huertas defende clubes espanhóis desde 2004, com exceção do período entre 2015 e 2017 que foi para a NBA jogar no Los Angeles Lakers.

Com 40 anos de idade, Huertas continua a se destacar em uma das ligas mais fortes do mundo. O armador foi eleito para o quinteto ideal da Liga ACB no ano passado, e foi um dos protagonistas do título do Lenovo Tenerife na Copa Intercontinental de 2023, em final contra o São Paulo.

Huertas esta na pré-lista de convocados para a Copa do Mundo de Basquete. O armador foi um dos 25 selecionados pelo treinador Gustavo De Conti, que definirá os 16 que disputarão o torneio na Ásia.