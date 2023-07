Mourinho não está satisfeito e pede mais quatro reforços à AS Roma

O mercado de transferências de verão está aberto há menos de duas semanas, porém a AS Roma já assegurou as contratações de Houssem Aouar e Evan Ndicka (ambos a custo zero). No entanto, esses reforços não são suficientes para satisfazer José Mourinho.

De acordo com o jornal italiano Corriere dello Sport, nesta terça-feira, o treinador português teria informado a direção da equipe giallorossa que precisa receber pelo menos mais quatro reforços para alcançar os objetivos estabelecidos para a nova temporada.

Na lista de desejos do Special One estão um lateral-direito (Rasmus Kristensen, do Leeds United, é o nome que mais agrada), um meio-campista central (Marcel Sabitzer, que retornou ao Bayern de Munique após empréstimo ao Manchester United, está sendo observado) e dois atacantes.

Além disso, o histórico clube italiano pode precisar contratar mais um zagueiro central, caso a saída de Roger Ibañez seja confirmada em breve.

