Com Neymar e reforços, PSG estreia CT que custou cerca de R$ 1,6 bilhão

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Paris Saint-Germain estreou seu mais novo centro de treinamentos, que custou cerca de R$ 1,6 bilhão, com a presença de Neymar e os reforços para a temporada.

Os campeões franceses concluíram o projeto de um ano com uma despesa estimada em 257 milhões de libras (R$ 1,6 bilhão, na cotação de hoje) no CT de Poissy.

O complexo tem capacidade para até 180 atletas, inclui mais de 140 leitos para a área de treinamento e também oferece acesso a um excepcional espaço de convivência.

O clube realizou sua última sessão de treinamento em Camp des Loges no início do mês passado. O local era sua base desde a criação do clube, em 1970.

A estreia contou com a presença de Neymar, que retornou à França após cirurgia no tornozelo. Marco Asensio, Milan Skriniar e Manuel Ugarte, reforços da temporada, também fizeram seu primeiro treino na equipe parisiense.

NEYMAR PREOCUPA

Neymar se reapresentou ao PSG ontem (10) e, assim como outros jogadores, passou por testes físicos.

Os resultados das avaliações do brasileiro não foram muito animadores, uma vez que o clube, inclusive, tem dúvidas se ele pode recuperar o seu melhor nível. Essa informação é do jornal francês L'Équipe.

Neymar se recupera de uma lesão no tornozelo direito e está longe de estar 100%. Em março, ele realizou uma cirurgia para corrigir problemas no local.

