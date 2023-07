Goleiro do PSG escapou da morte por meio centímetro, diz boletim médico

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Hospital Virgen del Rocío, onde está internado o goleiro Sergio Rico, do PSG, divulgou um novo boletim médico.

No boletim, o hospital afirma que o acidente sofrido por Sergio Rico teria sido letal caso o ferimento tivesse sido meio centímetro mais profundo.

Internado desde o dia 28 de maio, o goleiro do PSG já perdeu 23 quilos enquanto se recupera do acidente.

Sergio Rico, no entanto, vem se recuperando bem, se comunica com familiares e amigos e reconhece a todos.

O hospital estuda a possibilidade de conceder alta ao goleiro do PSG ainda nesta semana.

As informações do boletim médico foram obtidas e divulgadas pelo programa "Ya es Meiodía", da TV Telecinco, da Espanha.

ACIDENTE DE SERGIO RICO

O acidente de Sergio Rico aconteceu no dia 28 de maio, quando ele andava a cavalo na Espanha. Ele teria caído do animal e, em seguida, pisado na região entre o pescoço e a cabeça.

O goleiro do PSG foi levado às pressas, de helicóptero, para o Hospital Virgen del Rocío, em Sevilha. Ele ficou sedado e seu estado era considerado grave pelos médicos.

A TV "Antena 3" afirmou que Sergio Rico sofreu o acidente quando o barulho de um caminhão de lixo irritou o cavalo no qual o goleiro estava montado, causando a queda e, em seguida, a lesão.

Um relatório divulgado no dia 28 de junho diz que não é possível afirmar se o goleiro realmente estava em um cavalo quando sofreu o acidente. As testemunhas chegaram ao local quando ele já estava caído no chão.

Há uma semana, Sergio Rico deixou a UTI e passou a ficar internado em um quarta no enfermaria do hospital. No último domingo (9), ele publicou sua primeira mensagem nas redes sociais e agradeceu o apoio dos fãs.

