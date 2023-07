PSG oficializa contratação de Cher Ndour, joia italiana ex-Benfica

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Paris Saint-Germain oficializou a contratação do meio-campista Cher Ndour, de 18 anos, nesta quarta-feira (12). A joia italiana chega de graça do Benfica, de Portugal, e assina com o PSG até 2028. O atleta usará a camisa de número 27 no clube francês.

Ndour é o sexto reforço do PSG para a temporada 2023/24 até o momento. Nesta janela de transferências, o time parisiense trouxe também Marco Asensio (Real Madrid), Milan Skriniar (Inter de Milão), Manuel Ugarte (Sporting), Kang-In Lee (Mallorca) e Lucas Hernández (Bayern de Munique).

Cher Ndour fez sua formação no Brescia e na Atalanta, ambos clubes do futebol italiano. Em 2020, partiu para Portugal para assinar seu primeiro contrato com o Benfica. Fez sua estreia com o time principal neste ano, participando do título nacional do Campeonato Português.

No entanto, o jogador chegou ao fim do seu contrato com a equipe portuguesa e optou por não renovar o vínculo. Assim, rumou para o PSG.

O meio-campista também figura na base da seleção italiana. Ele é parte do elenco que está disputando a Eurocopa sub-19 e participou dos três jogos da Itália até o momento, marcando um gol de pênalti no duelo contra Malta. O próximo confronto acontece pelas semifinais nesta quinta-feira, contra a Espanha.