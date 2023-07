Flamengo supera Athletico-PR e pega o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Flamengo venceu o Athletico-PR por 2 a 0, na Ligga Arena, e está em mais uma semifinal da Copa do Brasil. Atual campeão, o Rubro-Negro avançou com 4 a 1 no placar agregado. A partida de ida, no Maracanã, terminou com triunfo dos cariocas por 2 a 1.

Erick, contra, e Gabigol fizeram os gols da partida de volta. Os tentos saíram aos 45 do primeiro e aos 48 do segundo tempo.

Gabigol ainda teve um tento anulado na segunda etapa. O camisa 10 ficou a centímetros de balançar a rede em sua volta, após ter ficado fora dos dois últimos jogos por lesão.

Os comandados por Sampaoli enfrentarão o Grêmio na próxima fase - o Tricolor Gaúcho eliminou o Bahia nos pênaltis. As partidas da semi estão marcadas para as semanas dos dias 9 e 16 de agosto.

As duas equipes voltam a campo no domingo (16), pelo Brasileirão. O Flamengo visita o Flu às 16h (de Brasília), enquanto o Furacão recebe o Bahia, às 18h30.

Curiosidade: O Flamengo foi para a sua terceira semifinal seguida da Copa do Brasil e desempatou o retrospecto recente contra o rival. As equipes se enfrentaram no mata-mata da competição desde 2019, e o Flamengo levou a melhor pela terceira vez -classificou em 2020 (oitavas) e 2022 (quartas), enquanto o Athletico avançou em 2019 (quartas) e 2021 (semi).

ATHLETICO

Bento; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo (Lucas Esquivel); Khellven (Madson), Fernandinho, Erick (Pablo), Christian (Arriagada) e Vitor Bueno; Canobbio (Cuello) e Vitor Roque. T.: Wesley Carvalho

FLAMENGO

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia (Léo Pereira), Victor Hugo (Allan), Gerson, Everton Ribeiro (Luiz Araujo) e Arrascaeta; Gabigol. T.: Jorge Sampaoli

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

Data e hora: 12 de julho de 2023, às 21h30

Árbitro: Braulio da Silva Machado

Assistentes: Danilo Ricardo Simon e Kleber Lucio Gil

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira

Gols: Erick (contra), aos 45'/1ºT, e Gabigol, aos 48'/2ºT

Amarelos: Fernandinho, Arrascaeta, Thiago Maia, Christian, Sampaoli, Ayrton Lucas, Vitor Roque, Gabigol, Cuello

Vermelhos: Thiago Heleno e Gerson

Público: 37.842 torcedores

Renda: R$ 1.844.245,00