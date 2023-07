Por que São Paulo aceitou vender promessa que nem estreou por R$ 20 milhões

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo acertou a venda do atacante Newerton, de 18 anos, ao Shakhtar Donetsk (Ucrânia) por quase R$ 20 milhões e o montante foi questionado por boa parte da torcida e considerado baixo.

POR QUE O SÃO PAULO VENDEU?

O time tricolor aceitou a oferta ucraniana por alguns motivos. O jogador era considerado uma promessa nas categorias de base.

O valor de R$ 20 milhões ajuda o time no curto prazo. O São Paulo não esconde que deve direitos de imagem ao elenco.

Manutenção do time principal. Com a negociação ajudando no fluxo de caixa, o São Paulo não precisa vender de maneira desesperada os jogadores que atuam na equipe titular de Dorival Jr. A manutenção do time é, inclusive, um pedido do treinador.

Contrato curto. Newerton tinha contrato até agosto do próximo ano, e o Tricolor vinha tendo dificuldades em negociar uma renovação.

Relacionamento com Bertolucci. O empresário do jovem atacante é Giuliano Bertolucci, com quem o time tricolor tem dívida milionária. A negociação melhora o relacionamento das partes.

Questões extracampo. Fontes ouvidas pelo UOL reportaram problemas comportamentais de Newerton e havia uma preocupação com isso pensando no futuro do atleta.