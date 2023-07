Howe não descarta Cristiano Ronaldo de volta a Inglaterra: "Depende..."

Eddie Howe admitiu, este sábado, que o Newcastle pode vir a levar a cabo um intercâmbio de jogadores com a Arábia Saudita, depois de o detentor do clube, o Public Investment Fund (PIF), ter adquirido quatro dos maiores clubes do país.

Entre eles encontra-se... o Al Nassr, equipe onde atua o português Cristiano Ronaldo. Questionado sobre se estrelas como o ex-Manchester United podem reforçar os magpies, o treinador optou por 'jogar pelo seguro'.

"Tudo depende se é a escolha certa para o Newcastle. Nós vamos atuar sempre tendo em consideração, em primeiro lugar, os nossos melhores interesses", começou por afirmar, em declarações reproduzidas pelo jornal britânico The Sun.

O técnico inglês disse, de resto, não ver motivos para criticar o investimento saudita no futebol: "Não me parece que as verbas pagas tenham sido necessariamente excessivas. Talvez os pagamentos tenham sido, o que tem tornado o país atrativo para os jogadores".

