Cruzeiro e Coritiba empatam sem gols em jogo com goleiros como destaque

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - Cruzeiro e Coritiba ficaram no 0 a 0 neste domingo (16), no Independência, pela 15ª rodada do

Campeonato Brasileiro.

O resultado muda pouco a situação dos times na tabela.

O Cruzeiro é o 9º colocado, com 22 pontos. O Coritiba permanece em 18º, com 15.

O JOGO

O Cruzeiro foi pouco efetivo na primeira etapa. O time tentava ir para cima, mas tinha dificuldades para passar pelos bloqueios impostos pelo Coritiba.

A bola rodava pela intermediária, enquanto os visitantes investiam bastante nos contra-ataques para criar oportunidades.

O cenário foi parecido no segundo tempo, com os dois times saindo um pouco mais para o jogo.

Rafael Cabral, goleiro do Cruzeiro, foi um dos destaques da partida, assim como Marcelino Moreno e Gabriel, para o Coritiba.

A torcida do Cruzeiro vaiou o resultado.

O Cruzeiro enfrenta o Goiás no próximo domingo (23), em casa. Já o Coritiba recebe o Fluminense na segunda-feira (24).Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Hora: 11h (de Brasília)

Cartões amarelos: Marcelino Moreno (CFC), Kuscevic (CFC), Neris (CRU), Jamerson (CFC), Pedroso (CFC)

CRUZEIRO

Rafael Cabral; Helibelton Palcios (Stênio), Neris (Lucas Oliveira), Luciano Castán, Marlon; Mateus Jussa (Wallisson), Filipe Machado, Mateus Vital; Wesley (Paulo Vitor), Bruno Rodrigues, Robert (Gilberto). T.: Pepa

CORITIBA

Gabriel; Natanael, Benjamin Kuscevic, Jean Pedroso, Jamerson (Victor Luis); Bruno Gomes, Mateus Bianqui (Fransérgio), Marcelino Moreno; Kaio (Andrey), Rodrigo Pinho (Edu), Robson (Diogo Batista). T.: Thiago Kosloski

