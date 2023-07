Rooney avisa Messi: "Não vai ter vida fácil na MLS..."

Wayne Rooney fez, este domingo, uso do espaço de opinião que assina no jornal britânico The Times para se mostrar entusiasmado com a já oficializada chegada de Lionel Messi ao Inter Miami, após o final do contrato que mantinha com o Paris Saint-Germain.

O antigo jogador inglês orienta, atualmente, o DC United, e avisou, ainda assim, o argentino que pode não ser tão fácil como muitos pensam triunfar no futebol norte-americano, que pouco tem a ver com o europeu.

"Tudo está preparado para ele. Tem todos os amigos lá! [Sergio] Busquets e Jordi Alba já assinaram pelo Inter Miami, e talvez [Andrés] Iniesta se vá juntar a eles. Luis Suárez também. Messi tem um treinador [Gerardo Martino] de que gosta e no qual confia", escreveu.

"É enorme, especialmente tendo em conta o que se está a passando na Arábia Saudita, que a MLS tenha atraído Messi. Ele não vai ter vida fácil, aqui. Parece de loucos, mas os jogadores que chegam acham o campeonato complicado", prosseguiu.

"As viagens, as condições diferentes em cada cidade, e há muita energia e intensidade dentro de campo (...). Os americanos adoram vencedores. Acima de tudo, querem ver técnica e ser entretidos, e Messi vai proporcionar-lhes tudo isso", completou.

