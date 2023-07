Di María após gol no regresso ao Benfica: "Não podia estar mais feliz"

Instantes após o triunfo do Benfica diante do Basileia (1-3), no segundo duelo de pré-temporada, Di María voltou a vestir a camisa do Benfica, 13 anos depois da última vez e não hesitou em reagir ao momento nas redes sociais, este domingo, após contribuir com um gol e uma assistência.

"Não podia estar mais feliz. Começar assim [com gol e assistência] é algo muito bom. Ótimo trabalho de toda a equipe", começou por escrever,

"Há que continuar a trabalhar para continuar a crescer e a melhorar. Obrigado a todos os benfiquistas que vieram ao estádio", completou.

O astro argentino inaugurou o marcador aos 24 minutos e possibilitou que o reforço David Jurásek se estreasse marcando, aos 41 minutos, com uma bela assistência.

Leia Também: Rooney avisa Messi: "Não vai ter vida fácil na MLS..."