Tenista sueco é suspenso por doping e só volta a jogar em 2025

Mikael Ymer, atualmente classificado em 51º lugar no ranking ATP, anunciou nas redes sociais que não voltará a jogar tênis até 2025. O tenista sueco revelou nesta terça-feira que foi suspenso por 18 meses por violar as regras antidoping.

O jogador de 24 anos, que foi eliminado na terceira rodada de Wimbledon há dez dias, afirma que foi inicialmente inocentado antes de ser sancionado pelo Tribunal Arbitral do Esporte.

"Em janeiro de 2022, a ITF (Federação Internacional de Tênis) me acusou de uma possível violação das regras antidoping por ter falhado em três testes fora de competição em um período de 12 meses", lembra Ymer.

"Contestei essa acusação em uma audiência e fui inocentado por um tribunal independente de três juízes em junho de 2022. A ITF apelou dessa decisão, mesmo os três juízes independentes que me inocentaram terem sido nomeados de acordo com suas próprias regras. Solicitei ao Tribunal Arbitral do Esporte que emitisse uma decisão diferente sobre os mesmos fatos pelos quais já havia sido inocentado", começou a explicar.

"Ontem [segunda-feira], fiquei sabendo que o Tribunal Arbitral do Esporte me suspendeu do tênis profissional por 18 meses, apesar de nunca ter usado nem sido acusado de usar substâncias proibidas", continuou o sueco em sua conta no Twitter.

"Depois de já ter sido inocentado uma vez, considero injusta a decisão de ser julgado novamente e considerado culpado. Além disso, tenho dificuldade em entender por que consideraram que uma suspensão de 18 meses era uma punição justa. Entendo que essas regras foram criadas para proteger a integridade do nosso esporte e que têm sua razão de ser. No entanto, não acredito que tenha quebrado nenhuma dessas regras e minha consciência está tranquila. Deus é minha testemunha", concluiu.

