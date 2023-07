'Ninguém é maior que o elenco', diz presidente do PSG em recado a jogadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nasser Al Khelaïfi, presidente do PSG, teve conversa em tom de cobrança com os atletas da equipe. O qatari esteve no centro de treinamento para acompanhar o primeiro treino coletivo no gramado. Jogadores que participaram da última Data Fifa se apresentaram nesta segunda-feira (17) ao técnico Luis Enrique.

O mandatário do PSG aproveitou a ocasião para fazer cobranças ao elenco, segundo veículos da imprensa francesa. Al Khelaïfi ressaltou que ninguém está acima da instituição, nem ele próprio.

O presidente do clube disse que o centro de treinamento proporciona a estrutura necessária para os jogadores, e que "não há desculpas" para não brilhar em campo, segundo o RMC Sport. Al-Khelaïfi também espera que o PSG implante um estilo de jogo bonito sob a tutela do novo treinador Luis Enrique, e reforçou que o treinador tem palavra final em qualquer decisão.

"O clube está acima de qualquer um, até mesmo de mim. Espero que vocês se entreguem 200% nos treinos. Você têm tudo para alcançar sucesso aqui, não falta nada", disse Al Khelaïfi, segundo o jornal L'Équipe.

Al Khelaïfi não conversou individualmente com Mbappé, que entra em seu último ano de contrato e as conversas de renovação não avançam. O presidente do PSG deu atenção especial aos reforços do clube para esta temporada: Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Lucas Hernandez, Kang-in Lee e Cher Ndour