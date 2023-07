Barcelona oficializa a chegada de terceiro reforço ao Camp Nou

Nesta quarta-feira, Oriol Romeu tornou-se oficialmente a terceira contratação do Barcelona para a temporada 2023/24, seguindo os passos de Gündogan e Iñigo Martínez.

O jogador do Girona assinou um contrato que o vincula ao Barça pelas próximas três temporadas (com cláusula de rescisão de 400 milhões) e fecha assim o círculo após uma jornada que o levou do Barça para o Chelsea, depois para Valencia, Estugarda, Southampton e, por fim, Girona.

Os culés pagarão aproximadamente quatro milhões de euros ao Girona pelo negócio.

