Beckham projeta data de estreia de Messi, mas cita necessidade de adaptação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - David Beckham abriu o jogo sobre a possível data de estreia de Lionel Messi no Inter Miami. De acordo com Beckham, Messi pode estrear já no próximo jogo do Inter Miami, que será disputado na próxima sexta-feira (21), contra o Cruz Azul, do México.

O astro inglês, no entanto, afirmou que a entrada como titular e o tempo de jogo depende de uma decisão conjunta entre Messi e o técnico Tata Martino.

Beckham também disse Messi precisará passar por um período de adaptação nesta chegada ao futebol dos Estados Unidos.

Na visão do ex-jogador, será preciso ter paciência durante este tempo necessário para Messi e Busquets, que também foi anunciado, se acostumarem.



O QUE ELE DISSE?

Estreia de Messi

"Ele deve jogar parte do jogo [contra o Cruz Azul], mas cabe ao treinador decidir e também a Leo determinar se ele está pronto [para começar como titular]. Sabemos que esteve em férias com a família durante várias semanas. Ele parece em forma, embora eu repita, ele precisará de tempo para se adaptar".

Adaptação

"O nível é muito maior do que quando cheguei em 2007. Na época, eram apenas 13 times, e poucos deles tinham um estádio adequado para o futebol. Hoje temos 29 e a maioria com casa própria. Também vi os CT's dos clubes se desenvolverem, e isso é uma das coisas essenciais para crescer. Dito isso, você pode ser um dos melhores jogadores do mundo, mas não vai vencer todas as suas partidas por 7 a 0. Leva tempo para se adaptar, seja para o Leo [Messi] ou para o Sergio [Busquets]. Seremos pacientes com eles".