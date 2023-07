Botafogo só empata em estreia de Bruno Lage, mas avança na Sul-Americana

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Botafogo seguiu sem perder na estreia de Bruno Lage como técnico da equipe. Os cariocas sofreram e empataram com o Patronato por 1 a 1 no Nilton Santos com direito a gol anulado dos argentinos no fim, mas eliminaram o adversário e avançaram às oitavas de final da Sul-Americana graças à vantagem construída no jogo de ida

Foi o 10° jogo seguido sem derrota por parte da equipe brasileira, que não sabe o que é perder desde o dia 3 de junho.

O Botafogo vai enfrentar o Guarani (PAR) na próxima fase da Sul-Americana. Os confrontos acontecem nas semanas dos dias 2 e 9 de agosto - a Conmebol ainda vai definir as datas exatas.

COMO FOI O JOGO

No 1° tempo, o gol de Luís Henrique aos dois minutos deu total tranquilidade aos donos da casa, que cadenciaram a partida e chegaram a ver o Patronato assustar. Em sua primeira aparição na temporada, Gatito foi exigido e mostrou serviço.

A metade final teve o Botafogo ainda mais lento, fato que gerou o empate e mais pressão por parte dos argentinos, que tentaram, em vão, reverter a vantagem - Sosa ainda marcou no fim, mas viu o lance ser anulado por impedimento de Chamorro.

