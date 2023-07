Iniesta no radar do Inter Miami

O Inter Miami pode estar prestes a contratar mais um ex-jogador do Barcelona. Depois de oficializar as chegadas de Lionel Messi, Sergio Busquets e Jordi Alba, o clube norte-americano estaria próximo de um acordo com Andrés Iniesta, de acordo com o portal Offsider Sports.

O meio-campista de 39 anos está sem clube desde que deixou o Vissel Kobe, no último mês de junho. Mesmo com sua idade, Iniesta deixou claro que pretende continuar jogando após encerrar sua passagem pelo Japão.

Além de Iniesta, o Inter Miami também está de olho em outro ex-jogador do Barcelona, o internacional uruguaio Luis Suárez.

