Giggs viveu caso amoroso com a mulher do irmão. Pai arrasa-o: "É um rato"

Ryan Giggs, ícone do Manchester United, foi chamado de "rato" pelo seu próprio pai, que incentivou o antigo futebolista a pedir desculpa ao seu irmão Rhodri por causa de um caso amoroso com a sua mulher, em 2011. Natasha andava a dormir com o irmão do seu marido, Ryan Giggs, há oito anos.

Danny Wilson, ex-jogador de rugby do País de Gales, criticou o filho por ser um "rato" e questionou por que razão é que ele causaria tanto sofrimento ao irmão. Rhodri afirmou que ele mal falava com a família há 10 anos.

"Esse rato... Não consigo imaginar como é que alguém seria capaz de fazer isso ao próprio irmão. Li sobre o assunto num jornal e saltei imediatamente para o carro em direção a Manchester. Sabe Deus o que lhe teria feito, mas certamente não seria simpático", referiu Danny Wilson, em entrevista ao diário Daily Mail.

