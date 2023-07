Corinthians sofre, mas segura Bahia e fica no empate sem gols no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bahia e Corinthians empataram neste sábado (22), em 0 a 0, na Arena Fonte Nova, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida trouxe uma possível preocupação para Vanderlei Luxemburgo. Matías Rojas teve que ser substituído no segundo tempo após torcer o tornozelo.

Com o empate, o Corinthians ocupa agora a 14ª colocação do Brasileirão com 16 pontos. Já o Bahia é o 16º colocado com 14 pontos.

O Corinthians já volta a campo na terça-feira (25), para enfrentar o São Paulo, na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília) pelo primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil. Por outro lado, o Bahia volta aos gramados no domingo (30), quando também enfrenta o São Paulo, às 11h (de Brasília), no Morumbi, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

JOGO

O Bahia começou a partida tendo mais controle do jogo. O Corinthians até tentou imprimir um ritmo forte nos primeiros cinco minutos, mas a equipe da casa logo controlou a situação e começou a marcar o Timão no campo de ataque, aproveitando diversos erros de passe dos paulistas.

O Bahia seguiu melhor no jogo. Apesar do Corinthians ter compactado mais as linhas, melhorando a marcação, os mandantes seguiram mais tempo com a bola no campo de ataque e levaram mais perigo ao gol alvinegro.

O Corinthians não conseguiu evoluir no primeiro tempo. A equipe pouco chegou ao ataque, sofreu com falhas defensivas, mas contou com a falta de precisão do ataque baiano para não sair atrás no placar.

O Corinthians melhorou no segundo tempo. Luxemburgo conseguiu arrumar o posicionamento da marcação e impedir os ataques do Bahia. No entanto, a equipe ainda enfrentou dificuldades para chegar ao ataque.

O jogo seguiu o mesmo ritmo. O Bahia continuou se lançando ao ataque, mas esbarrou em uma marcação corintiana mais encaixada. Por outro lado, o Corinthians seguiu sem levar muito perigo ao gol de Marcos Felipe.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 0x0 CORINTHIANS

Data: 22/07/2023

Hora: 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador, BA

Competição: 16ª rodada do Campeonato Brasileiro

Público: 43.716

Renda: R$ 1.705.000,00

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ), Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Cartões amarelos: Kanu, Ademir (BAH); Murillo, Gil (COR)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Nenhum

BAHIA

Marcos Felipe, Gilberto (Cicinho), Gabriel Xavier, Kanu e Matheus Bahia (Ryan); Rezende (Yago Felipe), Acevedo, Thaciano e Cauly; Ademir, Everaldo (Vinicius Mingotti). Técnico: Renato Paiva

CORINTHIANS

Cássio, Fagner (Adson), Gil, Murillo, Bruno Méndez, Fábio Santos (Caetano); Fausto Vera, Giuliano (Ruan), Renato Augusto (Maycon), Matías Rojas (Guilherme Biro); Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

