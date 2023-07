Tatuagem de Özil gera polêmica nas redes sociais

Recém-aposentado dos gramados após uma breve passagem pelo Istanbul Başakşehir, Mesut Özil volta a estar debaixo dos holofotes, mas não pelos melhores motivos.

Depois de um final de carreira rebuscado, particularmente na Turquia, o antigo jogador é frequentemente notícia fora dos gramados. Especialmente quando se trata de falar sobre uma série de causas sociais.

Infelizmente, desta vez, o antigo jogador do Real Madrid é alvo de uma grande polêmica. O seu preparador físico publicou uma fotografia no Instagram que mostra Mesut Özil com uma tatuagem de um lobo cinzento e três meias-luas.

Esses mesmos lobos cinzentos representam o símbolo político de uma organização turca de extrema-direita. Um movimento descrito pelo diário Mundo Deportivo como neo-fascista, anti-curdo, anti-grego, antissemita e anti-cristão. O jogador ainda não reagiu à controvérsia, embora não seja a primeira vez que Özil se envolve neste tipo de assuntos.

