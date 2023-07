Oito jogadores do Palmeiras foram procurados no mercado da bola

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, afirmou em coletiva de imprensa após a vitória contra o Fortaleza que diversos jogadores do elenco alviverde foram procurados por outros clubes nesta janela de transferências.

O QUE ELE DISSE?

"Se chegar um clube e pagar a cláusula do Luan e do [Gustavo] Gómez, do Zé [Rafael], do Rony, do Vanderlan, do Piquerez, do treinador... Todos os que eu citei tiveram ofertas. Vamos focar no que controlamos. Eu entendo que são muitos zeros. Eu já ganhei alguns quando era jogador, o suficiente", disse Abel Ferreira, após a vitória por 3 a 1 contra o Fortaleza, pelo Brasileiro.

QUEM SÃO OS "PROCURADOS"?

GUSTAVO GÓMEZ, LUAN E NAVES

Três dos quatro zagueiros do elenco do Palmeiras foram procurados. O Al Nassr, da Arábia Saudita, manifestou seu interesse na contratação de Gustavo Gómez ao Palmeiras por meio de um documento, e o time alviverde rejeitou a sondagem.

O Krasnodar, da Rússia, fez uma proposta para contratar Luan, e o Palmeiras também recusou. O clube tem 60% dos direitos econômicos de Luan e acredita que, com o valor que receberia pela transferência, não conseguiria contratar um atleta do mesmo nível.

Kaiky Naves, jovem que foi promovido da base nesta temporada, também chamou a atenção do futebol europeu. Royal Antwerp e Mechelen, da Bélgica, e Estoril, de Portugal, demonstraram interesse pelo zagueiro, mas o Palmeiras nem abriu negociações.

PIQUEREZ E VANDERLAN

Abel confirmou na coletiva que os dois laterais esquerdos do Palmeiras receberam proposta. Os clubes não foram revelados, mas o UOL apurou que ambas as ofertas eram do futebol europeu.

ZÉ RAFAEL E RAPHAEL VEIGA

Segundo Abel Ferreira, Zé Rafael também foi alvo de investidas no mercado.

Já Raphael Veiga não foi citado pelo treinador português, mas a reportagem apurou que clubes da Europa e da Arábia Saudita fizeram sondagens pelo jogador.

RONY

Rony despertou interesse de clubes do Qatar e da Arábia Saudita. Com contrato até 31 de dezembro de 2025, o interesse do atleta sempre foi permanecer no Palmeiras.

PALMEIRAS QUER MANTER BASE SÓLIDA

A intenção da diretoria do Palmeiras para esta temporada é bem clara: nenhum titular da equipe será negociado.

Na lista dos "procurados" no mercado da bola, apenas Vanderlan e Naves são jogadores que não figuram entre os 11 titulares, mas ambos já foram testados na equipe principal e mostraram que podem ser utilizados em um futuro próximo.