Pochettino comenta possível ida de Mbappé para o Chelsea

Kylian Mbappé, prestes a ficar sem contrato dentro de um ano, está envolvido em uma verdadeira disputa com o Paris Saint-Germain, que deseja vendê-lo neste verão.

O atacante francês de 24 anos tem sido especulado em uma possível transferência para o Chelsea, clube em que seu ex-treinador, Mauricio Pochettino, está no comando desde este verão. Em entrevista coletiva, Pochettino disse: "Já trabalhei com Kylian Mbappé. Mas não posso falar, talvez tudo o que vocês [jornalistas] estão dizendo seja apenas barulho. É uma situação delicada, com a qual o Paris Saint-Germain e o próprio Kylian têm que lidar".

Contrariando os rumores, Mauricio Pochettino enfatizou que não imagina o francês no Chelsea e espera que a situação seja resolvida entre todas as partes envolvidas. "Da nossa parte, não temos nada a declarar, trabalhamos na nossa realidade, que é diferente. É claro que eles têm uma realidade diferente. Pelo meu lado, não tenho nada a dizer. Só posso apoiá-los e esperar que encontrem a melhor solução para ambas as partes. O Paris Saint-Germain é um clube que eu amo, onde fui jogador e treinador".

Leia Também: Com arbitragem confusa, Espanha goleia Zâmbia e avança às oitavas