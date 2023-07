Portugal recupercute acusação de abuso contra brasileiro Dudu

O brasileiro Dudu chegou a Portugal na quinta-feira (27) e já notícia por maus motivos. O atleta, novo reforço do Feirense, foi acusado de abusar de uma mulher no Rio de Janeiro.

Tudo teria acontecido num hotel, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em outubro do ano passado. Além do jogador, outros dois ex-colegas do Botafogo são acusados. Segundo a acusação, Dudu teria mordido o seio da mulher à força. Os três jogadores negam as acusações.

Dudu jogava pelo Ponte Preta, da Serie B, e é agora emprestado por um ano ao Feirense, da II Liga, com opção de compra. O caso está causando alvoroço na impresa portuguesa e o atleta virou alvo de críticas.