Santos vive ansiedade em janela por propostas para Marcos Leonardo e Deivid

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos aguarda ansiosamente por propostas para dois de seus jovens mais promissores nessa janela internacional de transferências. O Santos e os empresários têm recebido várias sondagens por Deivid Washington e Marcos Leonardo.

Até agora, não houve proposta oficial e os valores sinalizados em sondagens pela dupla não empolgaram. Deivid deve receber oferta do Monaco (FRA), enquanto a negociação com a Lazio (ITA) por Marcos não avançou.

Os Meninos da Vila são centroavantes, e a diretoria gostaria de vender um ou outro, mesmo com a chegada do argentino Julio Furch e a presença de Bruno Mezenga no elenco.

O problema é que o Santos não pode deixar de ouvir os clubes diante de sua situação financeira ruim. O Peixe, então, estará à disposição até um deles ser negociado. E só venderá os dois se as propostas forem consideradas irrecusáveis.

Os representantes buscam propostas e não querem que o atacante fique no Santos no segundo semestre.

Já Deivid Washington, de 18 anos, não tem pressa e gosta da ideia de continuar no Peixe.

Deivid subiu ao profissional neste ano e entende que precisa de mais experiência para ir ao exterior.