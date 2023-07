São Paulo traça estratégia para ter Lucas e oferece contrato até dezembro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo tenta convencer Lucas Moura a jogar no clube ao menos até dezembro deste ano. A negociação é vista como difícil, mas o UOL ouviu que o Tricolor "ainda não desistiu".

O Tricolor mantém conversas e ofereceu ao atacante um contrato até dezembro. O clube sabe que o jogador tem ofertas muito mais vantajosas do que pode pagar, mas mantém a esperança.

A ideia do São Paulo é ter o ídolo de volta mesmo que ele já amarre seu futuro com outro clube neste momento. A solução seria negociar com a futura equipe um início de vínculo somente em janeiro.

Lucas Moura está livre no mercado e indeciso sobre o futuro. O jogador tinha a Europa como prioridade, mas não recebeu boas ofertas do velho continente.

O atacante avalia ofertas de outros mercados como Estados Unidos e Oriente Médio. Diversos fatores são levados em consideração naquilo que pode ser o último grande contrato do jogador de 30 anos.